Casinò di Campione nuovo incontro in Prefettura | verso un tavolo al Ministero dell' Interno

Campione - i lavoratori chiedono la riapertura del Casinò : A fine luglio la dichiarazione di fallimento e la chiusura. Ma davanti alla casa da gioco resta un presidio permanente dei quasi 500 dipendenti, senza impiego da quasi un mese, per sensibilizzare il ...

Campione d’Italia - quattro consiglieri comunali si dimettono : “Strada più immediata per la riapertura del Casinò” : quattro consiglieri comunali di Campione d’Italia hanno rassegnato oggi “irrevocabili e immediate dimissioni dalla carica”. Tanina Padula, Fiorenzo Dorigo, Domenico Deceglie e Michele Canesi – eletti tutti con la lista civica Insieme possiamo – hanno preso questa decisione per “far intervenire immediatamente le autorità e le istituzioni centrali competenti, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina ...

Campione d'Italia - il progetto della cordata svizzera : clinica - appartamenti e museo nel Casinò : Un'idea positiva, per rilanciare l'economia locale " conclude il sindacalista " potrebbe essere rendere l'exclave zona franca, proprio come Livigno".

Il Casinò di Campione è fallito : rimarrà chiuso come Taormina o lo resusciteranno? : ... 'La riapertura del Casinò darebbe nuovo impulso all'economia di Taormina', 'Il Casinò ormai non ha più senso a Taormina e non porterebbe nulla all'economia del posto' : mentre a Taormina, tra ...

Casinò Campione - roulette umana dei dipendenti per chiedere la riapertura : I dipendenti del Casinò di Campione hanno dato vita a una roulette umana di fronte alla sala da gioco per chiedere di salvarla dal fallimento. Gli addetti si sono sdraiati per terra, in cerchio, ...

Crac Casinò di Campione - Comune avvia procedura per 86 esuberi : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - Non sono state trovate al momento alternetive: il Comune di Campione d'Italia procederà a deliberare " le eccedenze del personale in numero di 86 unità" su ...

Crac Casinò di Campione - cinque consiglieri fanno quadrato intorno al sindaco : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - F anno quadrato attorno al sindaco Roberto Salmoiraghi i cinque consiglieri di maggioranza rimasti fedeli al sindaco, che respingono al mittente la ...

Casinò : Fermi - ministeri intervengano in fretta - riaprire subito Campione : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Regione Lombardia scende in campo al fianco dei lavoratori del Casinò di Campione d’Italia. Una delegazione delle rappresentanze sindacali è stata ricevuta questa mattina in Consiglio regionale accolta dal presidente Alessandro Fermi, che ha incontrato anche all’esterno i lavoratori riuniti in presidio all’ingresso di Palazzo Pirelli. “riaprire subito il Casinò di Campione ...