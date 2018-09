Casale Monferrato | paracadutista si schianta dopo lancio Ultime notizie | ricoverato in

Trump riabilita l’amianto nell’edilizia - il sindaco di Casale Monferrato : “Siamo indignati”. E il consigliere scrive alla Casa Bianca : Casa le Monferrato scrive alla Casa Bianca per dire no all’idea di Donald Trump di tornare all’uso dell’amianto nell’edilizia. La notizia di un ripristino dell’asbesto, composto minerale tossico, è circolata nei giorni scorsi sulla stampa americana ed ha portato prima il consigliere comunale Luca Servato, poi il Comune stesso ad inviare una mail all’indirizzo della White House. “La notizia – spiega ...

Un consigliere di Casale Monferrato scrive a Trump : "L'amianto è pericoloso - non ricominciate a usarlo" : Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'amianto nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato, consigliere comunale di Casale Monferrato, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto ...