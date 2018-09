Cari romani | siate felici | è l' immondizia a renderci uguali!

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) Devo essere sincero con tutti voi. Oggi posso dire di essere veramente felice! Non lo dico solo da cittadino (inteso come abitante di una città, proprio come il paesano lo è del paese, senza che vengano in mente altre associazioni politiche), ma soprattutto da cittadino romano. Cittadino cioè di questa stupenda e altrettanto bistrattata città che è Roma.Da qualche giorno, solo incredibilmente da qualche giorno, ho scoperto cose che reputavo inimmaginabili fino a poco tempo fa. Chi tra voi pensava che Roma fosse una città con enormi disparità e disuguaglianze... beh, si sbagliava. Tutto si appiana nella nostra metropoli; è solo questione di tempo. Non per questo dico che tutto quanto va bene, sia chiaro!... Non so come spiegare... Per fare un esempio: quello che troviamo ai Parioli, inevitabile quartiere "in" della città, ...