Carabinieri Crotone | in fiamme esercizio di generi alimentari e furto a depuratore

catanzaro.weboggi

: Mesoraca, 50enne trovato dai carabinieri a coltivare marijuana - Il Crotonese - Domenic89215160 : Mesoraca, 50enne trovato dai carabinieri a coltivare marijuana - Il Crotonese - zoom24news : Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Crotone che lo hanno condotto nella casa circondariale del… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Roccabernarda , KR, - incendiocommerciale. Nel corso della notte, idella locale stazione sono intervenuti in via Fiume Tacina, per l'incendio dell'attività ...