Capelli | come prendersene cura dopo le vacanze

Harper taglia i Capelli come mamma Victoria Beckham - versione «Pob» : Quando si dice tale albero tale frutto. La piccola Harper Beckham è già una «beauty queen» in erba. Nel weekend la mamma Victoria ha postato sul suo profilo Instagram una foto della bimba di sette anni con un nuovo taglio di capelli, che nel commento ha definito «chic». Un’idea che potrebbe interessare a mamme a bambine per il «back to school», prendete nota. LEGGI ANCHEI tagli di capelli come le baby star Non è un taglio qualunque ma l’iconico ...

Ambizione XXL al rientro : come far crescere i Capelli lunghi e sani : La «spuntatina» da rientro. Se ne parla sempre quando si arriva alla fine dell’estate. E chi ha i capelli lunghi forse ne parla un po’ di più perché teme l’incontro con la sforbiciata abbondante del parrucchiere. Tuttavia non è sempre necessario dover salutare quella manciata di centimetri tutti gli anni. Molto dipende da quello che si è combinato in vacanza con i propri capelli e dai prodotti utilizzati: «Non si può parlare di ...

Hair care : come usare il miele per la bellezza dei Capelli : Se, nonostante i tanti prodotti che si accumulano nel tuo bagno, i tuoi capelli appaiono ancora disidratati, forse è il momento di abbandonare i prodotti “in scatola” e passare a un trattamento totalmente naturale. Il miele è un ingrediente utilissimo per la salute dei capelli, infatti può essere utilizzato per idratare e ammorbidire i capelli, favorendone una crescita sana. Ecco come introdurlo nella tua Hair routine. Probabilmente ti starai ...

Ecco come fare ricrescere i Capelli - una nuova tecnica tutta italiana : I ricercatori dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata Irccs di Roma hanno sviluppato una terapia biologica e cellulare basata sull’infiltrazione di derivati del sangue che consente di contrastare gli effetti dell’alopecia androgenetica, la tipologia più comune di calvizie: i risultati della ricerca, pubblicati su Dermatologic surgery, mostrano l’efficacia della terapia ed evidenziano l’importanza delle ...

La piastra con questo caldo? Per carità! Ma ecco come avere i Capelli lisci : Estate: caldo, sole, magari mare, abbronzatura. Tutto molto bello, è forse la stagione più amata in assoluto. Ma ferie o non ferie, c’è un piccolo problemino che ‘attanaglia’ le donne: i capelli. C’è chi li ha lisci per natura e quindi non ha grossi grattacapi lasciandoli asciugare all’aria aperta, ma chi invece è abituato a cavarsela con la piastra, beh, d’estate ha qualche difficoltà a chiudersi in ...

Come funziona Dyson Supersonic - l’asciugaCapelli reinventato : Gli asciugacapelli tradizionali possono essere ingombranti e scomodi da utilizzare, ma soprattutto possono essere dannosi per i capelli se non sono in grado di gestire bene le alte temperature, causando anche gravi danni alla cute. Per questo, due anni fa, Dyson ha deciso di mettersi al lavoro per ripensare completamente l’asciugacapelli. L’obiettivo era metterci in mano un prodotto leggero, maneggevole e che fosse in grado di essere ...

Mara Venier disperata su Instagram mentre le tagliano i Capelli : “No! Mi hai fatto il carré come Raffaella” : La simpatia di Mara Venier è nota a tutti, la sua ironia e la capacità di stare sempre al gioco è senz’altro una delle sue migliori caratteristiche, ma, questa volta, lo scherzo lo ha fatto zia Mara ai suoi followers. Cosa si è inventata? --La futura conduttrice di Domenica In, ha postato su Instagram un video nel quale il suo parrucchiere di fiducia le taglia i capelli a caschetto. “Noooo, mi ha tagliato i capelli. No, il caschetto come la ...

Spray salino per Capelli : come prepararlo a casa : Se quest’estate non hai in programma di andare al mare ma vuoi comunque sfoggiare una chioma sbarazzina e wavy come quelle che solo una giornata in spiaggia ti regala, ecco che a venirti in aiuto è lo Spray salino. Lo Spray salino per capelli, conosciuto anche come sea salt Spray, è un prodotto che ricrea sui capelli l’effetto mare ovvero le famose beach waves, tanto di moda non solo in spiaggia. Sul mercato esistono innumerevoli prodotti già ...

Spazzola per Capelli : come scegliere quella giusta : Spazzolare i capelli è molto importante non solo per togliere i nodi ed avere una pettinatura ordinata, ma anche per favorire il microcircolo del cuoio capelluto e per far sì che cadano i capelli per il...

Come curare i Capelli in vacanza : Costume e infradito per la spiaggia, quella camicia di lino che tanto amate, jeans e mocassino per la sera. Per un look impeccabile anche al mare però servono anche i giusti prodotti per curare e sistemare i capelli, arma di seduzione non più solo appannaggio delle donne. Il sole, la salsedine e il vento possono infatti seccare e rovinare la chioma, ma bastano pochi gesti di cura e styling per combattere aridità, effetto crespo, irritazione ...

Capelli al mare : come averli bellissimi (e 3 errori da non fare) : Per Capelli #ForeverOnVacation, l’hashtag preferito (e molto azzeccato) di Alessandra Ambrosio per descrivere la sua vita costantemente in vacanza, ci vuole una strategia salva brillantezza e anti effetto infeltrito. In estate i Capelli, infatti, danno il meglio di sé tra schiariture naturali, onde effetto spiaggia, texture morbide e volumi maxi. Bisogna tuttavia trovare un modo anche per proteggerli, dal sole, dal sale, dal cloro e dal ...

Grooming d’estate : come proteggere i Capelli al sole : sole, salsedine, vento, cloro e umidità sono solo alcune delle pressioni a cui siamo sottoposti durante l’estate. Noi, e i nostri capelli. come fare quindi a proteggere le chiome durante l’esposizione solare e ritornare ad avere capelli morbidi e setosi anche al rientro in città? Bastano pochi gesti e i prodotti giusti. SOTTO IL sole Probabilmente si sottovaluta l’importanza, ma proteggere i capelli quando esposti al sole è ...

NADIA TOFFA - COME STA? TORNA A SORRIDERE/ Foto - spuntano i primi Capelli - i fan tornano a sperare : NADIA TOFFA, COME STA? TORNA a SORRIDERE. Foto, prosegue la lotta al tumore ma: “Ieri bella serata fra amici”. La conduttrice e inviata de Le Iene, si mostra di nuovo pubblicamente(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:10:00 GMT)