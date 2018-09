Canale 5 in onda sulla piattaforma Sky

In onda in prima serata su Canale 5 “Lucio!” il concerto evento dedicato a Lucio Dalla : Venerdì 31 agosto andrà in onda in prima serata su Canale 5 “Lucio!”, un evento unico dedicato al grande Lucio Dalla realizzato da RON insieme a tanti artisti, amici e colleghi per celebrare uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo, che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni. A condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona, MICHELLE HUNZIKER con la partecipazione di RON. Per una sera, note e ...

Maltempo nel Trevigiano : esonda il Canale Ruio a Villa di Cordignano - allagamenti : Dalla notte i vigili del fuoco sono impegnati nel Trevigiano per gli allagamenti dovuti allo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano: le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago. Circa 50 gli operatori della centrale di Treviso e dei distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto e con i volontari di Gaiarine e Asolo. Al momento solo stati effettuati oltre 30 interventi per prosciugamenti. L'articolo ...

Solo 2 in onda da metà settembre? Il finale della prima stagione su Canale 5 il 24 agosto tra morti e rapimenti : Canale 5 continua a mandare in onda le repliche della prima stagione ma tutti sono ancora in attesa di Solo 2 e della data del suo debutto. Marco Bocci tornerà a vestire i panni dell'agente sotto copertura (forse non più tanto) ancora per nuovi episodi girati nei mesi scorsi tra la Calabria e Roma, ma quando andranno in onda? Secondo le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset sembra proprio che Solo 2 andrà in onda alla domenica sera e ...

Anche Emma tra gli ospiti di Lucio! in onda su Canale5 a settembre : Gli ospiti di Lucio! erano noti già da tempo, ma finalmente siamo in grado di rivelare quando sarà trasmesso il concerto che Ron ha voluto dedicare al suo collega e amico, scomparso all'improvviso nel 2012 ma ancora vivo nei cuori di chi l'ha amato, compresa la città di Bologna in cui è nato e dove riposa. Tra i tanti artisti che hanno preso parte al concerto che si è tenuto in giugno al Teatro Romano di Verona, Anche Emma Marrone. L'artista ...

Il Canale Vadduneddu Badame esonda - un fiume di plastica e di rifiuti - VIDEO - : Cronaca di una morte annunciata? Già il 17 ottobre dello scorso anno in un nostro servizio raccoglievamo le denunce di Michele Vitale, presidente dell'associazione Pro-Conca d'Oro, che denunciava le ...

Una Vita : Canale 5 accorcia la pausa della soap - in onda a sorpresa da oggi (e anche sabato) : Montse Miralles è Suor Ascension in Una Vita pausa più breve del previsto per Una Vita. Fissato per lunedì 20 agosto, dopo un break di una settimana, il ritorno della telenovela spagnola è stato anticipato last minute ad oggi, alle 14 (dopo un’edizione straordinaria del TG5). Con buona pace dei telespettatori amanti delle soap che hanno già dovuto subire il raddoppio a sorpresa de Il Segreto, nei giorni del 14 e del 15 agosto. Probabile ...

Non mentire - via alle riprese del remake della serie inglese Liar - in onda su Canale 5 : Dopo avervi dato conto dell'apertura del set della seconda stagione di Rosy Abate, Mediaset annuncia il via alle riprese per una sua nuova fiction, che andrà in onda nel 2019 su Canale 5. Il titolo è Non mentire, ed un remake di una serie inglese di successo, ovvero Liar, andata in onda nel 2017 su Itv (in Italia è stata trasmessa da Nove ad inizio anno).Non mentire si presenta come thriller relazionale: al centro del racconto, infatti, ...

Di Maio a In Onda - Calenda attacca : "Sproloquio senza contraddittorio - cambiate Canale" : Non un semplice attacco a Luigi Di Maio, ma pure al contorno. L’ex ministro allo sviluppo economico lancia l’ennesimo affondo al suo successore, tirando in ballo anche la trasmissione che lo ospitava, ovvero In Onda.Nella prima parte della puntata lunga del giovedì, Luca Telese e David Parenzo hanno intervistato il leader dei Cinque Stelle e, tra i tanti sul tavolo, non poteva non esserci spazio per il caso Ilva.prosegui la letturaDi Maio ...

Solo 2 - la seconda stagione su Canale 5 da fine settembre : Solo, la fiction in onda su Canale 5 con protagonista l'affascinante Marco Bocci, torna con la seconda stagione da fine settembre sempre sulla stessa emittente

Pressing torna su Canale 5 in seconda serata. Conduce Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi e Elena Tambini : Pierluigi Pardo Pressing torna su Canale5. Lo storico programma d’approfondimento sportivo di Italia 1 riaprirà i battenti, dopo quasi vent’anni, sulla rete ammiraglia del Biscione in seconda serata, a partire dal 2 settembre pRossimo, terza giornata di Campionato. La rinnovata edizione di Pressing sarà condotta da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini, protagoniste dei recenti Mondiali Russia 2018 targati Mediaset. La ...

Svelata la data del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 : ecco quando andrà in onda : La data del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 è finalmente ufficiale. Dopo l'annuncio dal palco, i fan possono ora essere certi della trasmissione dello spettacolo sull'ammiraglia Mediaset, con appuntamento fissato per il 22 settembre. Che lo show era atteso per l'autunno era già cosa nota, ma mancava la data ufficiale della messa in onda del grande concerto che Laura Pausini ha tenuto al Circo Massimo il 21 e il 22 ...

Grande Fratello Vip 2018 - il promo in onda su Canale 5 (Video) : La terza edizione della versione celebrity del Grande Fratello sembra già più vicino dato che in queste giornate di fine luglio è già in rotazione su canale 5 il primo promo del reality show che ritornerà a settembre, condotto da Ilary Blasi e con un cast ancora tutto work in progress.Protagonista dello spot promozionale è Cristiano Malgioglio, ormai usato in tutte le salse: da ex concorrente della seconda edizione che ha dato nuova linfa alla ...