CALCUTTA | VIADOTTO CROLLATO COME IL PONTE MORANDI Ultime notizie | la vittima è un

CALCUTTA - crolla un viadotto in città : ci sarebbero morti e feriti : Un disastro immane ha colpito poche ore fa 16:30 ora indiana l'area metropolitana di Calcutta, in India. Un viadotto è crollato [VIDEO] nell'area di Majerhat, a sud della citta'. Si attendono maggiori informazioni dai media indiani. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero morti e feriti, e molti mezzi, tra cui alcuni autobus, sarebbero intrappolati sotto le macerie. Si parla di un bilancio provvisorio di almeno 5 morti e decine di feriti. ...