Calcio | Silvio Berlusconi e Adriano Galliani interessati all’acquisto del Monza

oasport

: #calcio Berlusconi e Galliani pensano al ritorno nel calcio: sono interessati all’acquisto del Monza - OA_Sport : #calcio Berlusconi e Galliani pensano al ritorno nel calcio: sono interessati all’acquisto del Monza - MrEmilio18 : @CalcioFinanza @Angioletto_92 il buon Silvio vuol tornare protagonista nel calcio ? - VinceMartucci : RT @tdaysport: Berlusconi torna nel calcio? Tratta l'acquisto del Monza insieme a Galliani - -

(Di martedì 4 settembre 2018)stanno pensando ad un ritorno nel mondo del. L’ex presidente e l’ex amministratore delegato del Milan, come riportato da diverse fonti, sonoall’acquisizione del, club di Serie C.diventerebbe un azionista di maggioranza, mentre Nicola Colombo, attuale proprietario, manterrebbe una quota di minoranza.andrebbe poi a ricoprire probabilmente il ruolo di presidente onorario, mentretorneerebbe a fare il dirigente. Un’ipotesi molto concreta, visto che lo stesso presidente Colombo, ha confermato i contatti a-News “Ho ricevuto ieri una telefonata da un dirigente Fininvest che ha fatto con me un sondaggio sulla situazione delper entrare. Potrebbe esserci un interesse da parte loro anche relativamente allo stadio. Comunque si sviluppino le cose, a me farebbe piacere mantenere ...