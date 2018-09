: #Brexit, quasi 3mln hanno cambiato idea - CyberNewsH24 : #Brexit, quasi 3mln hanno cambiato idea - TelevideoRai101 : Brexit, quasi 3mln hanno cambiato idea - FabioTemporiti : RT @Valori_it: La #Brexit e le sue conseguenze. #DeutscheBank ha deciso di spostare circa il 50% delle sue attività di intermediazione da #… -

Oltre 2,6 mln di elettori britannicisulla: ora sono contrari a un'uscita dalla Ue. E' quanto emerge da un sondaggio commissionato dal gruppo Best for Britain, che si batte affiché il paese resti nella Ue. Secondo quanto riporta il quotidiano Independent, se questi elettori avessero votato per restare nella Ue al referendum del 23 giugno 2016 il popolo del 'remaia' avrebbe vinto in modo netto. La maggioranza degli elettori chesono laburisti,(Di martedì 4 settembre 2018)