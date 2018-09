Brexit | 2 | 6 milioni di elettori cambiano idea | ora sono a favore dell' Ue

Effetto Brexit sui fondi per la pesca Bruxelles vuole usare le forbici : in Italia il taglio vale 20 milioni : ... dall'alto, appare come un istmo incastrato nel Mediterraneo, ma l'economia della pesca e dell'acquacoltura è una delle materie meno studiate dalla comunità scientifica e difficilmente oggetto di ...

Brexit - Coldiretti : “Senza accordo addio a 3.3 milioni di export alimentare” : Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito agli effetti delle dimissioni dei rappresentanti del Governo inglese con il rischio di una Brexit senza accordo. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche – sottolinea la Coldiretti – per le imprese italiane particolarmente attive su un ...