Braida : “Champions? Barcellona non teme nessuno” : “Il Barcellona ha la consapevolezza di essere una delle squadre più importanti, rispetto per tutti, ma il Barcellona non deve aver paura di nessuno”. E’ la filosofia con cui i blaugrana si preparano ad affrontare la Champions come sottolinea il direttore sportivo dei catalani, Ariedo Braida, parlando del sorteggio di Montecarlo che ha inserito Messi e compagni nel girone B con Tottenham, Psv Eindhoven e Inter. “Le ...