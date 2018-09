Blastingnews

: Trovate in Botswana le carcasse di 87 animali uccisi dai bracconieri per le loro zanne. L'impennata dei massacri è… - Agenzia_Italia : Trovate in Botswana le carcasse di 87 animali uccisi dai bracconieri per le loro zanne. L'impennata dei massacri è… - BPirografia : Botswana, trovate 87 carcasse di elefanti - carlabrandolini : RT @Agenzia_Italia: Trovate in Botswana le carcasse di 87 animali uccisi dai bracconieri per le loro zanne. L'impennata dei massacri è lega… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Sono 87 lediafricani rinvenute nelle vicinanze di una riserva nella città di Gaborone, nel, una vera strage di pachidermi mai vista prima. La denuncia arriva dall'associazione Elephants Without Borders, come detto dalla Bbc, che mette in evidenza la gravità della scoperta. Colpevoli dell'uccisione sono i bracconieri che cacciano ad oltranza gliper recuperare le loro preziose zanne per poi rivenderle ai mercanti senza scrupoli. Il Paese africano conta la popolazione più grande dipresente nel mondo e fino a questo momento, le istituzioni, erano riuscite ad evitare l'uccisione di massa come accade in altri luoghi, grazie alla lotta effettuata con leggi contro i bracconieri e i controlli a tappeto su tutto il territorio. Ilconta ben 130 mila esemplari die rappresenta l'ultimo rifugio dei pachidermi sul territorio africano ...