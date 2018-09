: Borse. Milano segna +1%, spread in calo - TelevideoRai101 : Borse. Milano segna +1%, spread in calo - BJLiguria : Borse europee in lieve rialzo, Milano apre a +0,57%. Cala lo spread - - tvbusiness24 : Piazza Affari in rialzo con le banche. Spread Btp/Bund sotto 280. (Milano Finanza) Borse europee ben impostate in a… -

Apertura in rialzo per leeuropee dopo un inizio di settimana e di mese positivo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mibva in avvio +0,61% a 20.530 punti, ma poi è cresciuto ulteriormente a +1% spinto dai titoli bancari. Margine BtpBund tedesco ina 276 punti, con rendimento del decennale al 3,12%. Lievi rialzi per Londra (+0,2%), Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,3%). Euro a 1,1599 dollari e 129,09 yen.(Di martedì 4 settembre 2018)