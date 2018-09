Bologna | esplosione a Borgo Panigale | il racconto dell’autista del tir tamponato

Bologna - esplosione a Borgo Panigale : il poliziotto ustionato dimesso dall’ospedale : dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena l’agente Riccardo Muci, uno dei poliziotti rimasti feriti dopo l’esplosione della cisterna a Borgo Panigale lo scorso 6 agosto: il 31enne è stato tra i primi a intervenire nelle prime fasi dei soccorsi. Le gravi ustioni che aveva riportato hanno reso necessari due interventi chirurgici, eseguiti dall’equipe del dottor Davide Melandri. L'articolo Bologna, esplosione a Borgo ...

Esplosione di Bologna - il M5s chiede più controlli prima della riapertura del tratto di A14 : Bugani: "Le uniche prove di sicurezza compiute da Autostrade, verifichi la Protezione civile: serve più cautela"

Esplosione Bologna : esenzione dal ticket per i cittadini colpiti dall’incidente sulla A14 : Tutte le prestazioni mediche legate all’incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario: lo definisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano ...

Incidente Bologna autostrada A14 : c'è una seconda vittima/ Morto 81enne colpito da onda d'urto esplosione : Incidente Bologna autostrada A14: c'è una seconda vittima: dopo l'autista Andrea Anzolin muore anche un 81enne. Era stato colpito dall'onda d'urto derivata dall'esplosione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Esplosione di Bologna : gli operai rinunciato alle ferie per riaprire il ponte dell’A14 a Borgo Panigale : I lavoratori della Ged srl di Castilenti - la ditta abruzzese che realizzerà le travi per il ripristino del tratto di strada danneggiato dall'Esplosione di un camion carico di GPL - rinunceranno alle ferie per portare a termine l'opera e permettere la riapertura del ponte entro la metà di ottobre.Continua a leggere

Bologna - esplosione sulla A14 a Borgo Panigale : “Abbiamo sentito il governo lontano” : “Fin dall’inizio, Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna si sono attivati, abbiamo sentito il governo un po’ piu’ lontano. Lo vorrei piu’ vicino in queste occasioni non solo nei giorni dell’emergenza, quando e’ venuto in visita il premier Conte. Vorrei sentire parole chiare dall’esecutivo sui risarcimenti perche’ cittadini, commercianti e imprese stanno avendo un esborso economico ...

Incidente Bologna - danneggiati dall'esplosione. Ecco come chiedere i risarcimenti : Bologna, 10 agosto 2018 - È un numero verde il canale ufficiale che il Comune mette per primo a disposizione dei cittadini danneggiati dall' Incidente . Moduli e moduli più o meno ufficiali possono ...

Esplosione Bologna - danni per 10 milioni : Cinque milioni riguardano soltanto le due concessionarie di auto situate nei pressi del ponte in parte crollato. Intanto parla il conducente del tir tamponato dall'autocisterna: "Sono uscito dalle fiamme, non so nemmeno come", ha raccontato Antonio Verdicchio.

Esplosione Bologna - il camionista-eroe sopravvissuto : “Il lupo è ferito ma non è morto” : Antonio Verdicchio ancora non ci crede. È riuscito a salvarsi dal terribile incidente avvenuto a Borgo Panigale, dopo essere stato tamponato dall’autocisterna che è poi esplosa. Su Facebook ha pubblicato un video per ringraziare tutte le persone preoccupate per lui.Continua a leggere