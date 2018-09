Biglietti falsi per un concerto di Vasco Rossi | vittima della truffa una coppia di

Palermo - vendeva Biglietti falsi per la messa del Papa. Denunciato - : Un uomo avrebbe offerto dei pass a 15 euro per l'evento del prossimo settembre, che in realtà è assolutamente gratuito

