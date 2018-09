Beyoncé compie 37 anni Ma per sua mamma resta sempre una bambina

vanityfair

(Di martedì 4 settembre 2018) «Buon compleanno alla persona col cuore più generoso che ci sia». Così Tina Knowles,di, fa gli auguri alla figlia che oggi, 4 settembre,37. Un tenero messaggio al fianco di una foto che ritrae la regina del pop quando aveva appena 4 mesi: «All’epoca non riuscivo a controllare l’entusiasmo, l’orgoglio e l’amore che provavo guardandoti. Sei così brillante che riesci a rendere migliore qualsiasi cosa tocchi. A volte non riesco a credere che tra tutte le persone del mondo sono stata scelta proprio io per farti da madre». LEGGI ANCHEInvasione sul palco ad Atlanta: paura pere Jay-Z Un pensiero strappalacrime che sarà arrivato direttamente in Sardegna, per la precisione in Costa Smeralda, dove secondo alcuni siti locali la cantante e il marito Jay-Z avrebbero deciso di festeggiare l’evento. Un ritorno in Italia per la coppia, che già a luglio aveva ...