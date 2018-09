Belgio Italia donne Info streaming video e diretta Rai | probabili formazioni | orario e

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : domani Belgio-Italia. Sara Gama : “Concludere al meglio un percorso straordinario” : Al sito federale, alla vigilia di Belgio-Italia, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile, parla Sara Gama, che trova stimoli in una gara apparentemente ininfluente, dato che le azzurre hanno già staccato il pass per la rassegna iridata del prossimo anno. Queste le parole della capitana azzurra: “Vogliamo concludere al meglio un percorso straordinario, stiamo preparando questa partita da più di una settimana e non ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Belgio-Italia. Programma - orari e tv : Vincere per completare il percorso netto e lanciare un segnale al mondo intero. L’Italia sfiderà il Belgio domani, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio nell’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile con la consapevolezza di avere già in tasca il pass per il torneo iridato. Ma le azzurre sono altresì coscienti di dover costruire una mentalità vincente, da consolidare prevalendo ...

Calcio femminile - Qualificazione Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini : “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente” : Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti. Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Portieri: Laura Giuliani ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Nico Hulkenberg penalizzato di dieci posizioni a Monza dopo l’incidente in Belgio : Costa caro al tedesco della Renault Niko Hulkenberg l’incidente al via del GP di Spa (Belgio), tredicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il teutoNico dovrà scontare, infatti, 10 posizioni in griglia di partenza nel prossimo appuntamento a Monza (2 settembre). Una decisione presa dalla FIA nel post-gara, dopo aver visionato e verificato i filmati, ascoltando anche la versione dello stesso Hulkenberg che si è assunto, con onestà, ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando e aumenta il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Grazie alla gara perfetta della nazionale azzurra agli Europei di Ciclismo di Glasgow, con la vittoria di Matteo Trentin, l’Italia aumenta il proprio margine nel Ranking per nazioni UCI. Il Bel Paese rimane infatti saldamente al comando con 15141.79 punti e incrementa il vantaggio sul Belgio a quasi 2700 punti. In terza posizione troviamo la Francia a 12239.12. Nella classifica individuale sempre in testa lo slovacco Peter Sagan con 3984 punti, ...

Belgio - aggressione omofoba a fumettista italiano e al marito : "Picchiati perché gay" : La denuncia è di Mauro Padovani che spiega di essere stato colpito insieme al coniuge Tom Freeman da vicini di casa che già in passato avevano avuto atteggiamenti aggressivi. "Non siamo più al sicuro"

Belgio - fumettista italiano e marito presi a sprangate : “Colpiti perché siamo gay” : Tagli, lividi e volti insanguinati dopo essere stati picchiati e presi a sprangate dai vicini di casa perché gay. È la denuncia è di un fumettista italiano residente a Gand, in Belgio, e di suo marito. “È stato brutale“, il commento stringato che Mauro Padovani ha scritto su Facebook una settimana fa, il 7 agosto, pubblicando le crude foto dopo l’aggressione omofoba. Lui e suo marito, Tom Freeman, sono stati soccorsi in ...

