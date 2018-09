Battlefield V | modalità battle royale | single player | mappe multiplayer e molto altro nel

Orari beta Battlefield 5 - come scaricarla e dettagli su modalità di gioco : La beta di Battlefield 5 è ormai alle porte. Dopo una lunga attesa finalmente lo sparatutto di EA, principale concorrente annuale di Call of Duty nella corsa al miglior multiplayer, aprirà le porte a tutti i fan in occasione della open beta. Sono molte le news e i dettagli emersi in queste ore in merito; oltretutto, ci sono alcuni dettagli da considerare nelle tempistiche di download della beta. In particolare, vi ricordiamo gli Orari di ...

Battlefield V : la modalità cooperativa "Combined Arms" non sarà disponibile al lancio : L'imminente arrivo di Battlefield V sta generando entusiasmo tra i fan, ma è stato abbastanza deludente apprendere che alcune funzionalità, come la modalità battle royale e la personalizzazione dei veicoli, non saranno disponibili al momento del lancio. Come se ciò non fosse abbastanza negativo, ora è stato scoperto che la nuova modalità cooperativa, Combined Arms, sarà un'altra caratteristica che non sarà disponibile al momento del lancio. Come ...

Battlefield 5 : la modalità battle royale non sarà realizzata da DICE : Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica modalità battle royale, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad una modalità che da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che il battle royale di battlefield 5, oltre che non disponibile al momento de lancio (sarà lanciata successivamente con un aggiornamento) ...

Battlefield 5 : la nuova modalità Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio : Nella giornata di ieri, riporta VG247, è stato reso noto come la modalità Grand Operations di Battlefield 5 sarebbe stata resa disponibili solamente in un secondo momento dopo il lancio, questa è la notizia riportata dalla maggioranza delle testate del settore.Ebbene adesso giunge una precisazione da parte di DICE, nella quale apprendiamo come la Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio e come parte di Tides of War, andando dunque ...

Mistero su 3 nuove modalità multiplayer in Battlefield 5 : saranno 8 in totale? : Le novità non sono finite per Battlefield 5, anzi, sono solo iniziate dopo tutti i dettagli emersi dalla closed alpha. Purtroppo non tutti hanno potuto provare questa versione del gioco, ma coloro che l'hanno provata, e soprattutto i data miner, hanno fornito diverse informazioni, anche se EA deve ancora confermarle ufficialmente. Pare che nel gioco saranno incluse ben otto modalità multiplayer differenti quando Battlefield 5 sarà lanciato. ...