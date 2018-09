Basta Netflix | ecco tutta la verità sui cartelloni apparsi a Milano

Basta Netflix - a “sorpresa” dietro le affissioni c’era proprio Netflix : “Per tante cose Basta Netflix “. Così si risolve il mistero legato alle affissioni in hanno tappezzato la città di Milano: già il semplice utilizzo della frase “ Basta Netflix ” in rosso su campo nero aveva portato a pensare a una campagna pubblicitaria, come rivelata dal video seguente con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti (ancora non postato sui social network di Los Gatos, ma retrodatato a venerdì 31 agosto). Quella ...

Basta Netflix - il mistero delle affissioni comparse a Milano : Da qualche giorno per le strade di Milano hanno fatto la loro comparsa dei misteriosi manifesti pubblicitari: su sfondo completamente nero campeggia solo una scritta rossa che recita “ Basta Netflix “. Quella che sembra una critica alla dipendenza da binge watching ha fatto però subito sorgere dei dubbi: la piattaforma di streaming non è nuova a campagne pubblicitarie innovative e ironiche e molti sospettano che dietro all’apparente invettiva ...

Netflix - primo contraccolpo : gli iscritti crescono - ma non abBastanza : Primavera amara per Netflix. Il numero di abbonati non decolla nel secondo trimestre dell’anno. Da aprile a giugno 2018 sono 5,2 milioni i nuovi iscritti alla piattaforma di streaming video. Molti, ma non abbastanza, almeno secondo quanto previsto nei mesi scorsi dall’azienda e dagli analisti. Per la precisione, sono oltre un milione in meno di utenti rispetto alle previsioni. Nel secondo trimestre dell’anno si registrano ...