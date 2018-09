Autostrade | Toninelli | «Pressioni per non pubblicare i contratti»

Ponte Morandi - Toninelli denuncia “pressioni”/ Ultime notizie Genova : “Autostrade regalo di Prodi e D'Alema” : Crollo Ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : “Ricostruzione ad Autostrade è follia - pagheranno loro ma costruirà lo Stato” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assicura - riferendo alla Camera - che la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova spetterà allo Stato, ma che i costi saranno a carico di Autostrade per l'Italia, come parziale risarcimento per il tragico Crollo. Scontro in Aula sulle "pressioni, interne ed esterne", di cui Toninelli ha parlato in riferimento alla pubblicazione delle concessioni.Continua a leggere

