Atalanta | che tegola Ilicic | si allungano i tempi di recupero

Atalanta - che fine ha fatto Ilicic? Le ultime notizie sullo sloveno : Ilicic ancora fuori dalla rosa dell’Atalanta in questo inizio di stagione non certo positivo per l’attaccante sloveno Atalanta, che fine ha fatto Ilicic? E’ quanto si staranno domandando alcuni appassionati di calcio che in questo inizio di stagione non hanno ancora potuto ammirare le giocate dello sloveno. Cardine atalantino nella passata stagione, ancora non si è visto in campo, ma non certo per scelta tecnica di ...

Atalanta fuori dall'Europa - Gasperini : '30 occasioni - neanche un gol. Siamo delusi - ma ci rialzeremo' : L'Atalanta mastica amaro e saluta l'Europa League: a Copenaghen i rigori danno ragione alla squadra danese, lasciando a bocca asciutta i nerazzurri, fuori ai playoff. Decisivi gli errori dal dischetto ...

Antonio Di Gennaro : 'Che delusione per l'Atalanta!'. E sui gironi delle italiane in Champions League... - : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex calciatore ed ora opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull'eliminazione clamorosa ed immeritata dell'Atalanta e sul sorteggio della Champions League. ATALANTA - 'Per l'Atalanta ...

Atalanta - Gasperini sfida il Copenaghen : "Cercheremo di vincere" : Non è iniziata con il piede giusto la trasferta di Copenaghen per l'Atalanta. I nerazzurri, impegnati domani sera nella sfida di ritorno di Europa League contro i danesi, sono atterrati con 40 minuti ...

Roma - El Shaarawy : 'Ripartiamo dalla reazione vista con l'Atalanta. Strootman? Ci mancherà' : Troppo per dimenticare e per definirla una partita come le altre: "Anche se non so se giocherò " scherza ai microfoni di Sky Sport direttamente dal prato di Trigoria " abbiamo provato diversi sistemi ...

Rivali Napoli - frena anche la Roma : con l'Atalanta rimonta solo a metà : La Roma pareggia con l'Atalanta all'Olimpico in rimonta , 3-3, . In gol Pastore con il tacco, Castagne, Rigoni per due volte, Florenzi e Manolas. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

DIRETTA Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 LIVE : su che canale vederla in tv e a che ora : Oggi giovedì 23 agosto, alle ore 20.00, si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019. La Dea ha superato brillantemente due turni preliminari e si è così garantita il match di spareggio per accedere alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. Gli orobici partiranno con i favori del pronostico ma la formazione danese non va sottovalutata, ha grande esperienza in questi ...

L’Atalanta è una macchina di vittorie - esordio boom anche in campionato : Frosinone da rivedere - la squadra di Gasperini incanta [FOTO e VIDEO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Atalanta-Frosinone 0-0 LIVE : Gasperini prova a convincere anche in campionato : Atalanta-Frosinone – Si conclude la prima giornata valida per il campionato di Serie A, Atalanta e Frosinone pronti a regalare spettacolo. Inizio importante per la squadra di Gasperini, grande protagonista in Europa League, nonostante qualche critica di mercato la squadra può considerarsi super competitiva. Il Frosinone dopo la promozione spera di raggiungere la salvezza. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; ...

Frosinone - Longo : 'Sappiamo delle difficoltà con l'Atalanta ma dimostreremo che meritiamo la A' - : Anche il solo punto andrà combattuto, potrà pesare nell'economia della classifica finale'. Abbiamo anche la sfortuna di incontrare una squadra che ha fatto già partite internazionali. Che insidie ...

Atalanta-Rigoni - che colpo. Gasperini subito accontentato : Non solo l'Europa League. Nel giorno della sfida di ritorno all'Haifa per il terzo turno preliminare di Coppa l'Atalanta è vicina a regalare un colpo importante al tecnico Gasperini che martedì in ...