Astronomia | Hubble “cattura” una nebulosa poco nota

meteoweb.eu

: RT @UAstronomia: Una nube misteriosa flutta tra le stelle luminose e gli addensamenti di polvere oscura che la circondano, nella Costellazi… - pancraziovaleri : RT @UAstronomia: Una nube misteriosa flutta tra le stelle luminose e gli addensamenti di polvere oscura che la circondano, nella Costellazi… - mauneobux : #News di #Astronomia #Astronomy Astronomia - Il telescopio spaziale Hubble ha catturato lo spettacolo dell’aurora b… - irbaf641 : RT @UAstronomia: Una nube misteriosa flutta tra le stelle luminose e gli addensamenti di polvere oscura che la circondano, nella Costellazi… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Un mare tempestoso in chiaroscuro su cui volteggia un boomerang scintillante che sfreccia verso uno sfondo punteggiato di stelle. È con questo aspetto ‘fantasy’ che si è presentata all’obiettivo dilaIras 05437+2502, ancorastudiata nonostante siada oltre trent’anni. La tenue, che si trova nella costellazione del Toro vicino al piano centrale della Via Lattea, è stata scoperta nel 1983 da Iras (InfraRed Astronomical Satellite), il primo telescopio spaziale ad effettuare osservazioni astronomiche all’infrarosso; Iras, operativo da gennaio a novembre 1983, era frutto di una collaborazione tra Stati Uniti, Paesi Bassi e Inghilterra e diede un notevole contributo – riporta Global Science – nell’individuare quegli oggetti celesti che non erano visibili con i telescopi di terra. Iras 05437+2502, che a differenza della maggior parte ...