Associazione Luca Coscioni | Facebook censura la locandina del congresso | poi si scusa | “È

ilfattoquotidiano

: Associazione Luca Coscioni, Facebook censura la locandina del congresso. Cappato: “Dettami… - TutteLeNotizie : Associazione Luca Coscioni, Facebook censura la locandina del congresso. Cappato: “Dettami… - Cascavel47 : Associazione Luca Coscioni, Facebook censura la locandina del congresso. Cappato: “Dettami cinquecenteschi”… - Lorella17 : RT @giornalettismo: Facebook censura la donna vitruviana simbolo di libertà, e l'associazione luca coscioni si vede cosi bloccata la promoz… -

(Di martedì 4 settembre 2018) “Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che includono riferimenti impliciti a scene di nudo. Ti consigliamo di usare contenuti che concentrano l’attenzione sul tuo prodotto o servizio, e non sulla nudità“. È la nota spersonalizzata con cuispiega all’perché ha scelto dire ladel suo 15°, in programma dal 5 al 7 ottobre a Milano, dal titolo ‘Le libertà in persona’. L’, da sempre impegnata contro il proibizionismo e per la libertà di ricerca, ha infatti disegnato per il manifesto un’inedita ‘donna vitruviana’. Una figura femminile nuda, “coperta” nelle parti intime da una serie di elementi che simboleggiano i temi dell’: una foglia di marijuana sul pube, un embrione a coprire il seno, delle spighe di grano ...