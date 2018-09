Assegno di mantenimento | come richiedere la modifica dell’importo

Separazione in Italia : possibile soppressione dell'Assegno di mantenimento per i minori : L'argomento delle separazioni in Italia è uno dei più pungenti, perché il gesto di lasciare il proprio coniuge nei nostri giorni è diventato praticamente una sorta di moda, che comporta però una serie di conseguenze anche dal punto di vista fiscale. Dal prossimo settembre, in vigore entreranno tante novita' [VIDEO] che potrebbero essere frutto del nuovo disegno di legge, redatto dalla maggioranza, che potrebbe cosi cambiare i regimi fiscali in ...

GENITORI SEPARATI - LE NOVITÀ/ Via l'Assegno di mantenimento e doppia residenza per i figli : Rivoluzione sulla separazione, via assegno di mantenimento: i figli di GENITORI divorziati potranno avere una doppia residenza, i GENITORI dovranno spendere lo stesso tempo per loro(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:58:00 GMT)

Separazioni - le novità : stop all'Assegno di mantenimento per i figli : Tempi paritetici passati con i figli, soppressione dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa, doppia residenza per i figli e non solo: sono tantissime le novità che...

WANDA NARA ACCUSA MAXI LOPEX / "Non versa l'Assegno di mantenimento" - l'attaccante risponde piccato : WANDA NARA ha ACCUSAto il suo ex, MAXI Lopez, di non aver versato gli alimenti ai suoi tre figli. Piccata la reazione di lui, che ha risposto a mezzo social...(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Divorzio - la Cassazione ci ripensa : l’Assegno di mantenimento va calcolato tendendo conto del tenore di vita : Le sezioni unite della Cassazione ribaltano la sentenza Grilli. Secondo i giudici, nello stabilire l'ammontare dell'assegno di Divorzio si deve "adottare un criterio composito" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età".Continua a ...

Niente Assegno di mantenimento alla ex moglie che trova un nuovo compagno (anche se non convive) : Niente assegno di mantenimento per la moglie che intraprende una nuova relazione sentimentale, anche se non convive. Secondo il Presidente del Tribunale di Como "le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna e quella di avere un figlio non potessero ricadere sul futuro ex coniuge. Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e ...

L'ex moglie ha un compagno? Stop all'Assegno di mantenimento : Il marito non deve più corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività ...