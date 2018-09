Assegni | addio a quelli cartacei | arrivano quelli digitalizzati

Blastingnews

: Pensioni, quel rosso di 38 miliardi dell'Inps. Assegni addio: ecco quanti soldi perderete - AlessandraLanz1 : Pensioni, quel rosso di 38 miliardi dell'Inps. Assegni addio: ecco quanti soldi perderete - SylvieTropez : Addio alla carta, gli assegni diventano digitali: cosa cambia - infoiteconomia : Addio alla carta, gli assegni diventano digitali: cosa cambia -

(Di martedì 4 settembre 2018) Gli, bancari o postali che siano, non saranno più gli stessi. Infatti, nell'ambito del più ampio progetto di digitalizzazione del Paese, una recente nota dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana VIDEO, ha chiarito cosa cambiera' per questi Titoli di Credito con l'entrata in vigore della nuova procedura Cit, ovvero Check Image Truncation. In pratica glihanno, ormai, fatto il loro tempo e verranno, progressivamente, sostituiti ad ogni effetto di legge dadigitali. Cosa cambia con la nuova procedura A voler essere precisi, la nuova procedura Cit non incidera' direttamente sulle modalita' di utilizzo, versamento e circolazione degli. Perché questo avvenga, tali titoli di credito devono, necessariamente, mantenere una qualche forma cartacea. Ma tale nuova procedura, entrata in vigore dal 9 luglio 2018, come precisa ora la nota dell'ABI, ...