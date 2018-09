ASIA SAGRIPANTI | FINALISTA DI THE VOICE INVESTE E UCCIDE CICLISTA Ultime notizie

ASIA SAGRIPANTI investe e uccide un ciclista : 'Io - distratta da un insetto' : Dramma vicino Pordenone dove Asia Sagripanti , 19enne finalista nel programma televisivo 'The Voice of Italy 2018' ha investito e ucciso un ciclista di 52 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 ...

