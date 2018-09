Asia Argento dopo X-Factor fatta fuori anche dalla CNN

L'avvocato di Asia Argento : "Con Bennett mai avuto una relazione sessuale - non pagherà" : Dopo giorni di silenzio, Mark Heller, il nuovo legale di Asia Argento, ha rilasciato un lungo comunicato in cui torna ad affrontare le accuse di molestie che sono state mosse contro l'attrice e ...

X Factor 12 - chi prende il posto di Asia Argento? “In pole position ci sarebbe Elio” : La dodicesima edizione di X Factor non è ancora iniziata ma da settimane è al centro della scena mediatica. Il caso Asia Argento, accusata di aver pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett dopo un rapporto consensuale quando lui era minorenne, tra poche ore avrà una definitiva soluzione. L’attrice sarà esclusa dal talent show di Sky ma le sette puntate di casting già registrate saranno trasmesse da giovedì 6 settembre con la Argento, ex ...

Elio a "X Factor" al posto di Asia Argento : Per ora sono voci. Ma Elio al momento è il candidato più accreditato per il post Asia Argento nella giuria del nuovo X Factor. Per lui sarebbe un altro ritorno nel cast del talent Sky. La nuova ...

“Cancellata!”. Batosta senza pari per Asia Argento. La decisione lascia tutti senza parole : Momento no per Asia Argento. Dopo la scomparsa del compagno Anthony Bourdain ed essere finita al centro delle polemiche per la presunta relazione con l’attore musicista Jimmy Bennett – che l’ha accusata di averlo aggredito sessualmente quando era ancora minorenne – ecco un nuovo durissimo colpo. La Cnn ha deciso di eliminare Asia Argento dagli episodi di Parts unknown, lo show di i Anthony Bourdain n cui compare l’attrice “Alla ...

Dopo X Factor - Asia Argento fuori anche dalla CNN : Brutte notizie per Asia Argento: Dopo X Factor Italia anche la CNN ha deciso di cancellare gli episodi di Parts Unknown in cui recitava Continua il periodo “no” di Asia Argento. L’attrice e regista italiana Dopo il licenziamento da parte di X Factor Italia (qui la notizia), in queste ore ha dovuto fare i conti con un’altra cocente esclusione. Sono stati cancellati negli Stati Uniti d’America alcuni episodi in cui ...

Asia Argento - la Cnn elimina le puntate dello show con Anthony Bourdain in cui compare : Le conseguenze del caso che sta coinvolgendo in queste settimane Asia Argento arrivano anche negli Stati Uniti. Dopo le parole di Rose McGowan, che ha consigliato alla collega la massima onestà possibile, arrivano anche le ricadute lavorative per l'attrice italiana.E' delle ore scorse, infatti, la notizia che la Cnn ha eliminato dal proprio palinsesto e dalla propria piattaforma di streaming le puntata di Anthony Bourdain Parts Unknown in ...

