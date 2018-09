"Art Selfie" - per abbinare il proprio volto a un'opera d'Arte : Il selfie aiuta ad avvicinarsi al mondo dell'arte: toccando il sosia si possono scoprire tante informazioni su di lui.Testata negli Stati Uniti nel 2017 e diventata virale quando diverse celebrities ...

I tennsti FILA si riuniscono per un selfie agli US Open - Fognini scherza con Seppi : “non vedo SchwArtzman!” [FOTO] : I tennisti vestiti FILA si riuniscono agli US Open per un selfie di gruppo: Fabio Fognini interviene a commentare le foto di Seppi e i due azzurri prendono in giro Schwartzman Simpatica iniziativa dei tennisti vestiti FILA che, prima dell’inizio ufficiale degli US Open, si sono riuniti per un selfie di gruppo. Nello scatto realizzato dall’italiano Andreas Seppi, si possono vedere diversi volti noti del tennis: da Marin Cilic a Karolina ...

Foggia - la fototessera non gli piace e mette selfie sulla cArta d'identità : Che ormai i selfie abbiano sostituito le fotografie classiche questo è assodato. Ma mai a pensare che possano prendere il posto delle foto per i documenti d'identità. Non la pensava così un uomo di 52 anni della provincia di Foggia che ha deciso di sostituire la fototessera della sua carta d'identità con un selfie con tanto di panorama mozzafiato alle spalle.L'uomo è stato denunciato per possesso di documento di identificazione falso dalla ...

Il selfie a letto con Bennett e gli sms tra Bourdain e Asia Argento : “Liberiamoci di quest’anima torturata che vuole spillArti soldi” : Uno scambio di sms con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno, smentirebbe quanto sostenuto da Asia Argento, ovvero di non aver avuto alcun tipo di relazione sessuale con l’attore Jimmy Bennett....

Ischia - sostituisce la fototessera sulla cArta d’identità con un selfie : fermato : Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle. Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la ...

