fanpage

: Arriva l’Unicornetto, il gelato al gusto di «unicorno» - ultimenotizieco : Arriva l’Unicornetto, il gelato al gusto di «unicorno» - zazoomnews : Arriva l’UniCornetto il gelato al gusto di unicorno - #Arriva #l’UniCornetto #gelato #gusto - zazoomblog : Arriva l’UniCornetto il gelato al gusto di unicorno - #Arriva #l’UniCornetto #gelato #gusto -

(Di martedì 4 settembre 2018) La Algida ha lanciato, per il momento solo in Thailandia, l'Unicornetto. Il? Probabilmente qualcosa di non troppo distante da crema e vaniglia. Ma con moltissimi più colori. In attesa che arrivi anche da noi, possiamo consolarci con le tantissime foto pubblicate su Instagram all'hashtag #unicornetto.