Argentina | oltre 1 600 balene censite al largo della Penisola di Valdés

Ascolti tv - oltre 7.3 milioni di telespettatori per Nigeria – Argentina : Nigeria-Argentina, match dei Mondiali trasmesso su Italia1, vola a 7 milioni 383mila telespettatori (32.71%) vincendo la prima serata. A seguire Tiki Taka Russia ha registrato 2 milioni 633mila telespettatori (14.61%). Ascolti tv prime time In prima serata su Rai1 l’appuntamento con i Wind Music Award Summer ha ottenuto 2 milioni e 464mila spettatori (13.5%). Ancora un record di Ascolti su Rai3 per #cartabianca: il programma condotto da ...