Argentina di nuovo a rischio | possibile default in stile 2002

Lacrime e sangue per l'Argentina di nuovo soffocata dalla crisi. La situazione : Lo stesso ministro argentino delle Finanze, Nicolás Dujovne, ha ammesso che il tasso di cambio attuale è troppo 'deprezzato' per le 'potenzialità' che offre l'economia del paese sudamericano.

Argentina in crisi : l'incubo di un nuovo default : Inflazione e debito pubblico fuori controllo rendono il paese sempre più povero. Ma riforme, aiuti esterni e fiducia possono evitare il collasso

La crisi dell'Argentina : nuovo crollo del peso - : Finanza & Dintorni La crisi dell'Argentina: nuovo crollo del peso e tassi al 60%. Un film già visto, ormai 17 anni fa. Ecco cosa sta accadendo, per tutti.

Emergenza Argentina : nuovo crollo del peso - la Banca centrale alza i tassi al 60% : L'Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso: la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Oggi è crollata fino ...

Argentina - Maradona : 'Il nuovo ct? Strano che non ci sia il mio nome tra i candidati' : Oggi è presidente della Dinamo Brest, club bielorusso, ma a Diego Armando Maradona sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato anche per la panchina dell'Argentina, per il momento affidata ad ...

Argentina - interregno Scaloni-Aimar : poi verrà scelto il nuovo Ct : Non ha senso correre a scegliere un allenatore pensando alla Copa América e non oltre, come la prossima Coppa del Mondo. Tra novanta giorni dobbiamo avere un progetto", ha dichiarato il vice ...

Argentina - la Federcalcio prende tempo per il nuovo ct : Aimar e Scaloni possibili traghettatori : Dopo il deludente mondiale di Russia 2018, concluso con il ko per 4-3 agli ottavi di finale contro la Francia, l'Argentina non nominerà a breve un nuovo ct, che sostituirà Jorge Sampaoli, ma aspetterà ...

Rugby : Mario Ledesma è il nuovo allenatore dell’Argentina : Daniel Hourcade aveva annunciato le dimissioni nei Test Match di giugno: per l’Argentina del Rugby, una squadra dalla grandissima tradizione, soltanto due successi nelle ultime 17 uscite. È arrivato l’annuncio del nuovo allenatore per i Pumas: sarà l’ex giocatore, 45enne di Buenos Aires, Mario Ledesma. Per lui, tallonatore con 84 cap in nazionale, una super stagione sulla panchina dei Jaguares nel Super Rugby. “Essere il ...

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa Argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Argentina - la Federazione sogna Pep Guardiola come nuovo ct : Il flop di Sampaoli ai mondiali di Russia è ancora "fresco", la delusione tanta. Ma la Federazione Argentina guarda già al futuro, con un sogno: Pep Guardiola. L'esonero di Sampoli potrebbe costare...