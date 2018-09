App Google ripropone la ricerca personale nelle scorciatoie e con una sezione dedicata

Google Play Store ritorna con tante Applicazioni gratuite! : Google Play Store, riporta dopo pochi giorni di distanza, 80 applicazioni a prezzo azzerato Lo scorso fine settimana, Google Play Store permetteva di scaricare gratuitamente determinate applicazioni. A quanto pare, questo servizio riscuote molto successo, infatti anche questa settimana è stato ripropostoGoogle Play applicazioni gratis Le applicazioni saranno scontate per un periodo di tempo limitato (salvo cambiamenti). Ecco la lista della Apps ...

Il team di App Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione per Android, portandola alla versione 8.19

WhatsApp - il backup archivierà i dati su Google Drive ma non saranno protetti da cifratura : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea preferito dagli utenti, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook. Uno dei motivi, oltre per la facilita' e la velocita' di utilizzo, è il fatto che i dati scambiati dagli utenti tramite l'applicazione sono protetti da un sistema di cifratura end to end che garantisce gli utenti per la loro privacy. A tal proposito è di pochi giorni fa la notizia che WhatsApp ha raggiunto un'intesa con ...

AppOnBoard e Google stanno collaborando per introdurre le demo giocabili direttamente nel Google Play Store attraverso un pulsante "prova ora"

Google Telefono - ecco l'App che 'blocca' le chiamate dei call center di TIM - Vodafone - Wind e Tre - I dettagli della svolta : Google Telefono, arriva l'app contro i call-center. Fonte foto: tecnoandroid.it Google Telefono, ecco l'app che 'blocca' le chiamate dei call center di TIM, Vodafone, Wind e Tre - I dettagli della ...

I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all'interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti. Questa volta […]

Il cambiamento maggiore coinvolge Google Assistant, più intuitivo da regolare con il raggruppamento in schede di tutti i settaggi

Per lavorare in Apple o Google la laurea è inutile. Bastano zero titoli : Le competenze contano più dei 'pezzi di carta', cioè di lauree, master e di un curriculum di studio infinito. Lo scrive Quartz segnalando un'inversione di rotta nei processi di assunzione di grandi ...

Trump accusa Google : “si è Approfittato di molte persone” : “Credo che Google si sia davvero approfittato di molte persone e credo che questa sia una cosa molto grave”. Ad

Google News & Weather, dopo anni di onorato servizio, è pronta ad andare in pensione e ha già scelto il successore: si tratta […]

Appello degli inviati di guerra : Facebook e Google paghino news : Giornalisti che avevano condiviso i pericoli e le gioie di quando si arriva all'obiettivo di "raccontare al mondo la 'verità' vista con i propri occhi". E che oggi sono costretti a mettere da parte ...

A breve anche l'applicazione Google Telefono dovrebbe poter contare su un tema scuro e a confermarcelo è quanto è stato pubblicato nel Play Store

I messaggi interni ai backup caricati su Google Drive perdono la crittografia end-to-end che invece caratterizza "i WhatsApp"

Icon Pack Google Icons è un'applicazione che mette a disposizione un pacchetto di Icone delle app di Google. L'Icon Pack contiene i file di immagine originali e non modificati dalle app di Google, adattati per funzionare su launcher personalizzati per offrire all'utente un'esperienza autentica.