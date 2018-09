Anticorruzione | Bonafede | “Legge in cdm entro la settimana” Di Maio | “Cari corrotti non

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddlgià giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdmla settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi giorni sono arrivate critiche da Forza Italia che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbero potuto far slittare il documento. Tra le ipotesi avanzate anche quella di far passare prima il decreto sicurezza, voluto invece dal Carroccio. Intanto il vicepremier Luigi Di, su Facebook, ha rivendicato l’intervento con una lettera ai(o potenziali tali): “Cari, cari corruttori”, è l’esordio, “vi invio ...