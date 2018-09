Animali | WWF | nate 87 tartarughe marine a Specchiarica Taranto

Animali - Wwf : la strade di elefanti in Botswana dimostra che il bracconaggio è a livelli drammatici : Il fatto che i bracconieri siano entrati anche in Botswana in maniera così cruenta e letale dimostra che il bracconaggio ha raggiunto livelli di drammatica pericolosità. La riserva del Delta dell’Okavango dove sarebbero stati avvistati dal cielo i resti degli elefanti uccisi è un vero e proprio santuario per gli ultimi pachidermi africani. In un secolo abbiamo perso più del 90% degli elefanti e quelli che rimangono vanno protetti con assoluta ...

Animali - WWF : nate 10 tartarughe Caretta caretta nell’oasi Saline di Trapani [FOTO e VIDEO] : 1/3 ...

Animali - Wwf : un nuovo stormo di ibis eremita è arrivato nell’Oasi di Orbetello : Un nuovo stormo di ibis eremita ha raggiunto l’Oasi WWF di Orbetello. Partiti in 31esemplari il giorno di Ferragosto dal Lago di Costanza in Germania e accompagnati da due “mamme adottive” a bordo di ultraleggeri a motore per indicare loro la direzione, sono giunti a destinazione in 29. Gli altri due, durante una delle soste, hanno subito un attacco da parte di una volpe mentre riposavano in voliera. Sono ormai diversi anni che giovani di ibis ...

Animali - WWF : anche i piccoli di gorilla - tigre - panda e lupo vanno a scuola : Le vacanze sono agli sgoccioli e tra poco tanti bambini e ragazzi torneranno sui banchi di scuola per riprendere le proprie attività educative. Così come i “cuccioli” di uomo anche i cuccioli di tante specie Animali hanno un loro percorso di apprendimento attraverso il quale imparano a muoversi, a nutrirsi, a socializzare: in una sola parola a vivere. Dal gorilla alla tigre, dall’orso polare passando per il panda, il lupo, lo squalo e l’elefante ...

Animali : WWF chiede al governo “di impugnare la legge della provincia di Trento su possibili abbattimenti di orsi e lupi” : “Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato ieri a larga maggioranza un disegno di legge che prevede il via libera a possibili abbattimenti di lupi ed orsi, bypassando il parere del Ministero dell’Ambiente. Sembra avere le stesse intenzioni la provincia di Bolzano, orientata a varare a breve un atto-fotocopia“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Questi provvedimenti sono un precedente gravissimo. La fauna, secondo la ...

Animali : al campo WWF di Policoro l’incontro con un capodoglio [VIDEO] : Durante la campagna di avvistamento e studio dei cetacei dedicata ai ragazzi che partecipano al campo estivo WWF nell’Oasi di Policoro (Matera), i bambini hanno osservato una grande colonna d’acqua che si alzava di fronte all’imbarcazione. Dopo pochi attimi ecco spuntare il dorso di un capodoglio, che ha poi mostrato la sua gigantesca pinna caudale all’atto dell’immersione. Questi grandi odontoceti (letteralmente “cetacei con i denti”) non sono ...