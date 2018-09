Angela Merkel ha rafforzato l’estrema destra in Europa?

Come si destreggia Angela Merkel tra conti e migranti : L'approfondimento di Tino Oldani, giornalista di lungo corso, già a Panorama e ora firma di Italia Oggi Le affollate manifestazioni contro i migranti che per tre giorni hanno sconvolto le strade e le ...

Un aereo di seconda mano per Angela Merkel : Anche i volti nuovi dell'esecutivo, come il ministro delle Finanze Olaf Scholz e quello dell'Economia Peter Altmaier, sono stati impegnati in missioni in altri Paesi. Come loro, ha viaggiato la ...

Ucraina - North Stream e rifugiati : gli sgarbi di Putin ad Angela Merkel : L'incontro a Sochi, a maggio, aveva un po' ammorbidito le relazioni tra Mosca e Berlino. Il summit di ieri a Meseberg tra Vladimir Putin e Angela Merkel ha cercato di coltivare lo spirito del meeting ...

Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump : La Germania è diventata il capro espiatorio preferito di Trump, l'incarnazione di tutto ciò che egli disprezza a proposito di Nato, commerci globalizzati e immigrazione. E il sacco da pugilato contro il quale preferisce sferrare tutti i suoi pugni è Angela Merkel, la cancelliera tedesca da tempo alle redini della Germania. Malgrado le loro divergenze in fatto di commerci, Nato e immigrazione, Berlino e Washington dovranno trovare il ...

Germania - dov'è Angela Merkel? Il marito in vacanza a Solda da solo : Lei, Angela Merkel, 64 anni appena compiuti, capo del governo tedesco, la donna più potente del mondo, è …

Angela Merkel non vuole più i migranti. E in Europa torna l’idea di internare i diversi : Il 7 luglio quella che si considera la sinistra italiana, che tradotta in termini moderni è la componente liberal, progressista, anti-Salvini e così via del Paese, ha indossato una maglietta rossa per sensibilizzare alla crisi dei migranti l’altra fetta dell’Italia. Ma è evidente che il modo in cui l’attuale governo sta gestendo questa crisi in fondo non dispiace agli italiani. E infatti l’accordo stipulato a Bruxelles dieci giorni fa non è ...

Angela Merkel demolita da un sondaggio : il 78% dei tedeschi insoddisfatto dalla Cancelliera : ... dopo ben quattro governi, ininterrottamente susseguitisi a Berlino per quasi 13 anni, dei quali l'ultimo nato dopo faticosissime trattative durate sei mesi, vera onta per la stabilità politica della ...

Immigrazione - Angela Merkel è l'unica ad avere una visione europea : Al governo populista italiano conviene essere alleato della cancelliera più che del quartetto di Visegrad e denunciare la politica di Macron come egoistica e sovranista, perché rifiuta la solidarietà europea

Angela Merkel tenta di convincere l'Spd : "Migranti non più di 48 ore nei centri di transito" : Il tempo di permanenza nei centri di transito ai confini "può arrivare a 48 ore, questo prevede la Costituzione" per il fermo di polizia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista all'emittente pubblica Ard.Questa proposta di Merkel potrebbe essere il ponte necessario per consentire un accordo con l'Spd, da subito contrario ai centri; questo si legge sulla stampa tedesca.La Spd, terzo elemento della coalizione di ...

Germania - Seehofer : “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” : Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Continua a leggere L'articolo Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” proviene da NewsGo.

