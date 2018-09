: Milleproroghe, l’Anci: «Furto a danno dei Comuni» - Corriere : Milleproroghe, l’Anci: «Furto a danno dei Comuni» - TelevideoRai101 : Anci: 'Furto con destrezza a periferie' - _LabTv_ : Roma| Bando periferie: il Governo ribadisce il taglio nel Milleproroghe. Anci: un furto -

Sindaci sul piede di guerra sul decreto Milleproroghe. Il presidente dell', Decaro, in audizione alla Camera, parla di "con" e riferendosi al bando per ledice: "Ci sono stati tolti dei soldi, che avevamo iniziato a spendere, con un emendamento notturno, senza alcuna concertazione". Con l'emendamento "sono saltati fondi per 1,6 miliardi che sarebbero andati a quasi 20 milioni di abitanti".Se non si pone rimedio, avverte, "faremo ricorso al Tar e alla Consulta", pronti anche a "protestare davanti a Montecitorio".(Di martedì 4 settembre 2018)