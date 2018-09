Analisi Tecnica | EUR USD del 4 09 2018 | ore 19 00

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 4/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.411. A livello operativo si prevede una seduta all'...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 4/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,1548 per una discesa dello 0,57%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 4/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il derivato italiano si posiziona a 20.400. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 4/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Affonda il principale indice di Atene con i prezzi allineati a 714,55 per una discesa dell'1,59%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 4/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Mosca si posiziona a 2.342,81. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 4/09/2018 : Chiusura del 4 settembre Bene l' Hang Seng Index , con un rialzo dello 0,94%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' indice della Borsa di Hong ...