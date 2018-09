Amore Criminale 2018 2019 | la nuova serie in arrivo su Rai 3 | ecco quando

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato - noi non siamo come i contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...