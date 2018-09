AMERICA BRASILE - Aumentano le rotte migratorie e il flagello della tratta in Amazzonia

AMERICA/BRASILE - Elezioni presidenziali : i Vescovi invitano i candidati a un dibattito : Secondo i sondaggi, al 19% vi è il militare riservista Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, che Gomes descrive come "un politico emergente grazie alla crisi politica, candidato con un ...

Fiat Chrysler : in Brasile il gruppo italo AMERICAno sviluppa l'auto del futuro : ' Quella della connettività delle auto del futuro comunque non è l'unica sfida a cui nel mondo dei motori e in FCA si lavora. Realtà virtuale, vendita di auto sul web, trasporto condiviso, auto a ...

La sanremese Eleonora alla scoperta del Sud AMERICA tra le Ande e il Brasile : ''Ecco cosa ho scoperto'' foto : In questi cinque mesi è passata da un'altitudine di 2.350 metri ammirando all'interno del Parco Archeologico di Machupicchu una delle sette meraviglie del mondo, alle coste del Cile in Jeep per un ...

Sud AMERICA - da culla del calcio a delusione Mondiale : dopo il ko del Brasile solo squadre europee ai quarti di Russia 2018 : Con l’eliminazione del Brasile, ai Mondiali di Russia 2018 non è rimasta più alcuna squadra sudAmericana: la vincitrice della Coppa del Mondo sarà europea È un Mondiale tutto europeo. Bastano le prime due partite dei quarti di finale di Russia 2018 a regalare il primo grande verdetto: la Francia fa fuori l’Uruguay nel pomeriggio, la serata è la volta del Belgio che elimina il Brasile favorito per la vittoria finale. Con ...

Mondiali Russia 2018 - l’addio del Brasile è il flop del calcio sudAMERICAno : semifinaliste tutte europee - non succedeva da 2006 e 1982! E’ la 5ª volta nella storia - e la cabala premia l’Inghilterra… : Con l’addio del Brasile, i Mondiali di Russia 2018 diventano la 5ª edizione della storia della Coppa del Mondo ad avere semifinaliste tutte europee. L’eliminazione simultanea di Uruguay e Brasile per mano di Francia e Belgio, infatti, delinea il flop del calcio sudamericano, mai così male quanto negli ultimi 12 anni. Già nel 2006, infatti, tutte le semifinaliste furono europee, mentre nel 2010 il solo Uruguay era arrivato in ...