Ambiente | al via la rimozione di relitti dal Tevere FOTO

Gas a Bomba - tra proroghe e mancanza di trasparenza - cosa succede al Ministero Ambiente sul VIA? : Chieti - Il 26 luglio ennesima proroga della sospensione del procedimento. Forum H2O: "paradossale che il Ministero dell'Ambiente sia il primo a non rispettare la trasparenza in materia ambientale!" Reiterate integrazioni degli elaborati e sospensioni in contrasto con il Testo Unico dell'Ambiente, il Ministro Costa intervenga. La Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha concesso l'ennesima ...

CerviaAmbiente. Ai Magazzini del Sale la premiazione di Donatella Bianchi - conduttrice di Linea Blu : ... Jacques Yves Cousteau, Konrad Lorenz e Jean Paul Fitoussi, generando grande attenzione sui temi ambientali e gettando le basi della cosidetta " citizen science ", considerata una scienza partecipata ...

Ambiente : al via i negoziati ONU per proteggere la biodiversità in alto mare : Domani, 4 settembre, alle Nazioni Unite si discuterà per la prima volta ufficialmente un trattato di protezione globale della biodiversità nelle aree in alto mare: è il primo di quattro round di negoziati durante i quali la comunità internazionale cercherà di regolamentare la tutela delle acque al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Si tratta di aree marine oltre le 200 miglia nautiche (370 km) al largo delle coste degli Stati, al di fuori ...

Facebook : in test un nuovo layout in Ambiente 'Gruppi' - e l'aggiunta dei contatti via codice QR : Facebook , impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove ...

Iolanda Nanni è morta/ Pavia - la deputata M5s stroncata da un tumore : l'impegno nell'Ambiente e nei trasporti : E' morta Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle: aveva 49 anni, aveva combattuto a lungo contro una grave malattia.

Ambiente - Bosch avvia collaborazione con Ceres Power : Roma, 22 ago., askanews, - Bosch ha avviato una collaborazione strategica con Ceres Power sulla flessibilità nell'alimentazione elettrica di città e industrie. Bosch è impegnata nello sviluppo della ...

LegAmbiente premia i difensori della legalità : “Riconoscimenti a Saviano e Fanpage.it” : Legambiente ha reso noti i nomi dei premiati per "Ambiente e legalità", il riconoscimento che dedica ogni anno ai difensori della legalità. Tra questi, lo scrittore Roberto Saviano per "l'impegno costante e concreto, attraverso le sue opere e la sua testimonianza di scrittore, nel denunciare le mafie", e i giornalisti di Fanpage.it per l'inchiesta "Bloody Money".Continua a leggere

Da Saviano al medico di Pozzallo : LegAmbiente premia i difensori della legalità : Il riconoscimento è andato ad amministratori, giornalisti, rappresentanti delle forze dell'ordine, magistrati e cooperative. Lo scrittore: "Come un abbraccio, in questa fase in cui ricevo sputi e fango"

#iosonoAmbiente - al via la campagna per spiagge plastic free : Parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare contro l’abbandono della plastica sulle spiagge e per promuovere il bando della plastica monouso. Realizzata in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, fa parte della più ampia iniziativa di comunicazione ...

Al via il Corso di Navigazione - Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera : E’ salpato, Sabato 21 luglio, il primo Corso di Navigazione, Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera. Un’assoluta novità per la più prestigiosa scuola di vela del Mediterraneo che ha pensato di unire i contenuti di un classico Corso di cabinato ad un’esperienza formativa dal punto di vista Culturale e naturalistico, grazie alla presenza di un esperto di biologia marina e di storia marinara, il naturalista Stefano Nannarelli, che farà ...

Ambiente - al via sul Po progetto pilota contro i rifiuti in mare : Ferrara, 18 lug., askanews, - Comincia dal Po un''operazione prevenzione' contro i rifiuti in mare: il principale corso d'acqua italiano contribuisce infatti a far dell'Adriatico il mare italiano con ...

Ambiente - Costa-Zingaretti - avviato percorso collaborativo : Roma, 11 lug., askanews, - Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione ...

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...