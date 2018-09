Amazon supera i mille miliardi di dollari di capitalizzazione : Nuovo record per Amazon . Dopo aver supera to la soglia dei 2.000 euro sulla borsa americana , il colosso del commercio elettronico ha raggiunto i mille miliardi di dollari di capitalizzazione , ...

Amazon come Apple - il valore in Borsa supera i 1000 miliardi di dollari : Amazon è diventata la seconda azienda statunitense a raggiungere in Borsa un valore di mille miliardi di dollari. Il traguardo è stato raggiunto alle 17.40 ora italiana, quando il prezzo del titolo della società fondata da Jeff Bezos ha toccato i 2.050,50 dollari, per poi riscendere e segnare al momento un +1,10% a 2.034,78 dollari. La società di e-commerce taglia il traguardo un mese dopo Apple, altro gruppo tecnologico statunitense che è ...