Alfa Romeo e Jeep | crescita record in Francia ad Agosto - Motori e Auto

Fca sorride ad agosto - ottimi risultati di vendita per Jeep - +138% - e Alfa Romeo - +67% - : TORINO - Nel mese di agosto ha registrato 'ottimi risultati' il brand Jeep, che ottiene la quota più alta , 6,2%, mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%....

Francia : immatricolazioni auto balzano del 40% ad agosto. Brilla Fca con Jeep e Alfa Romeo : Il mercato dell'auto francese mette il turbo ad agosto. Secondo i dati diffusi da Ccfa, il comitato dei costruttori di auto in Francia, il mese scorso le vendite sono salite del 40% a 150.391 unità, ...

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole position Raikkonen : Alfa Romeo Sauber e Leclerc KO : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:02:00 GMT)

SUV dell’anno 2018 – Auto Zeitung premia Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio : Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: “SUV dell’anno 2018” secondo “Auto Zeitung” La celebre testata Automobilistica tedesca “Auto Zeitung” ha eletto Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio “SUV dell’anno 2018”. La competizione, alla sua prima edizione in assoluto, mette a confronto i modelli SUV più potenti di undici marchi. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha trionfato sulle rivali, soprattutto grazie alle ...

FCA Heritage al "Grand Basel" con un'Alfa Romeo 1900 e un modello 3D di Giò Ponti : Dal 6 al 9 settembre il nuovo salone internazionale che coniuga design automobilistico e forme d'arte contemporanee

GP Monza - l’intervista ai piloti Alfa Romeo : La Formula Uno ha scaldato i motori in vista del Gran Premio d’Italia. E lo ha fatto per la prima volta nelle vie del centro di Milano, più precisamente nella zona dei Navigli, dove è stato allestito un breve percorso tra i palazzi che costeggiano la darsena di Porta Ticinese che per l’occasione è stata chiusa al traffico. Un grande spettacolo per i fans, chiamato appunto Milano Formula One Fan Festival, che oltre alle monoposto ha ...

Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach : Una splendida Alfa Romeo 8C 2900B Touring berlinetta del 1937 si è imposta si è imposta davanti a 209 auto, provenienti da...

Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta - è italiana l'auto da collezione più bella al mondo : Ad essere stata eletta come " la più bella auto da collezione del mondo" , infatti, è stata l' Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta del 1937 ; la vettura, che già 17 anni fa aveva vinto un premio ...

Alfa Romeo Best of Show a Pebble Beach : All’edizione 2018 del Pebble Beach Concours d’Elegance l’ambito nastro d’oro che contraddistingue la vettura “Best of Show” è stato apposto sulla magnifica carrozzeria blu scuro dell’Alfa Romeo 8C 2900B Touring berlinetta del 1937. Il capolavoro italiano si è imposto davanti a 209 auto, provenienti da 17 Paesi e in mostra sul diciottesimo fairway del Pebble […] L'articolo Alfa Romeo Best of Show a ...

Alfa Romeo baby Suv : Auto Express pubblica immagine esclusiva : Nel mondo dei motori si parla sempre più dei nuovi modelli di Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni. Uno dei più chiaccherati sicuramente è il futuro Alfa Romeo baby Suv a cui il celebre magazine ...

DTM - quando l'Alfa Romeo dettava legge : ... , sviluppato partendo dal glorioso Busso V6 di produzione, riconosciuto da tutti - Alfaziosi, Alfisti e non - come uno dei migliori, se non IL migliore propulsore V6 al mondo. Top team, top driver… ...

Futuro incerto per l’Alfa Romeo in F1. L’addio di Sergio Marchionne ha mutato gli scenari? : Siamo al giro di boa del Mondiale di Formula Uno 2018. La Mercedes è davanti nella classifica piloti con Lewis Hamilton (213 punti) e nella classifica dei costruttori con 10 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. La seconda parte di stagione si preannuncia, dunque, assai combattuta tra le due grandi rivali. Scorrendo la classifica, concentriamo la nostra attenzione sull’Alfa Romeo-Sauber, penultimo team nella graduatoria con 16 punti, molti ...

Alfa Romeo Mito non verrà più venduta dal 2019 : Oltre a questo, lo Sport Utility Vehicle di piccole dimensioni andrà a colmare il divario che c'è tra la Giulietta e lo Stelvio . Tutte le persone che hanno scelto di acquistare la Mito in questi ...

Alfa Romeo continua a stupire tutti in USA - superata Jaguar : ...nei primi 7 mesi dell'anno la casa automobilistica milanese ha toccato quota 14.281 auto immatricolate in quello che da tutti viene considerato come il mercato auto premium più importante del mondo. ...