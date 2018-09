Alessia Marcuzzi | fuga a Formentera col marito prima di tornare a condurre Le Iene

I dolcissimi auguri di Alessia Marcuzzi per la figlia Mia : Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della piccola Mia, dedicandole un post dolcissimo su Instagram. La figlia della conduttrice, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti, sta crescendo sempre di più e assomiglia in modo impressionante alla sua famosissima mamma. Lunghi capelli biondi e un sorriso che conquista, Mia è la piccola di casa Marcuzzi ed è la più coccolata, non solo da Alessia, ma anche dal fratello maggiore ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso lancia frecciatine a Belen Rodriguez - Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli : ... dopo l'inizio scoppiettante della nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque' - che ha preso il vi lunedì 3 settembre - è tornata al centro dell'attenzione della cronaca rosa per alcune battute fatte ...

Barbara d'Urso torna alla grande e spara su Belen - Selvaggia e Alessia Marcuzzi : Barbara d'Urso è tornata su Canale 5 più battagliera che mai. Riparte da Pomeriggio 5 e nello spazio dedicato al gossip si trasforma in Ippolita, la regina delle Amazzoni: frecce e fendenti alla ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi e Nicola Savino prendono il posto di Ilary Blasi e Teo Mammucari : Alessia Marcuzzi ha confermato ufficialmente che la vedremo al fianco di Nicola Savino alla conduzione de Le Iene, il programma di inchieste in onda su Italia 1

Alessia Marcuzzi relax a Formentera in compagnia del marito Paolo : Dalla Spagna alla Grecia, quella di Alessia Marcuzzi è stata una estate all’insegna dell’amore e della famiglia. La conduttrice è sempre più innamorata del marito Paolo Calabresi e la passione, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, dopo quattro anni non si è mai spenta. La coppia si è concessa una fuga romantica a Formentera tra teneri baci in acqua, relax e coccole. Alessia, che mostra una forma ...

Alessia Marcuzzi sarà al timone de Le Iene : Alessia Marcuzzi torna al timone de “Le Iene”. Da settembre, come anticipa “Tv Sorrisi e Canzoni”, condurrà la puntata del martedì al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s. Alessia aveva lasciato il programma nel 2005, dopo averlo condotto con successo per ben quattro anni, per dedicarsi al Grande Fratello. Ora torna più carica che mai, con il sorriso e l’ironia che da sempre la contraddistinguono. La ...

Alessia Marcuzzi hot : vacanza sexy a Formentera [GALLERY] : La sexy Alessia Marcuzzi, in vacanza con la famiglia a Formentera, incanta i fan con le sue foto su Instagram. In alto la fotogallery completa.

Alessia Marcuzzi - estate d’amore a Formentera con il suo Paolo (FOTO) : Proseguono sotto il sole caldo di un’estate trascorsa in famiglia le vacanze di Alessia Marcuzzi, travolta dalla spensieratezza di un relax che ha sempre condiviso con i fan attraverso scatti e foto social. Dalla Spagna alla Grecia – dove è stata sorpresa dall’incontro inatteso con Tom Hanks – passando per Londra, la conduttrice si è mostrata circondata dall’affetto dei suoi cari, della figlia Mia e delle sue migliori amiche, non ...

Alessia Marcuzzi condurrà veramente Le Iene? Si insinua il dubbio : Le Iene Show: la presenza di Alessia Marcuzzi non è certa La notizia sulla conduzione di Alessia Marcuzzi a Le Iene era stata data per certa qualche giorno fa, ma oggi il settimanale Chi ha di nuovo insinuato il dubbio. Secondo la rivista di Alfonso Signorini infatti non è del tutto sicura la presenza della conduttrice dell’Isola dei Famosi all’interno del programma di inchiesta di Italia 1. All’interno della rubrica Chicche ...

Alessia Marcuzzi a Le Iene? Manca conferma ufficiale - salta di nuovo fuori il nome di Belen : Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene? Ancora nessuna conferma ufficiale (intanto salta di nuovo fuori il nome di Belen) La notizia di Alessia Marcuzzi alla conduzione del Le Iene insieme a Nicola Savino era stata data per certa diversi giorni fa. Di questo, però, sembra essere poco convinto il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, […] L'articolo Alessia Marcuzzi a Le Iene? Manca conferma ufficiale, salta di nuovo fuori il nome di Belen ...

Super bikini di Alessia Marcuzzi - Francesco Monte apprezza il ben di Dio e commenta! : Alessia Marcuzzi, un bikini mozzafiato a 45 anni e Francesco Monte pare apprezzare Alessia Marcuzzi continua a dare chicche ai suoi follower Instagram, non lesinando su scatti in bikini mozzafiato. D’altra parte l’estate bollente del 2018 stimola a indossare il costume e a rifugiarsi al mare. Così la 45enne di Roma si mostra in tutta la sua florida bellezza e fa incetta di apprezzamenti e complimenti per la sua forma invidiabile. Certo non manca ...