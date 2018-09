Albano con la figlia Cristel alla prima di Verissimo Anteprima Blogo

Fabio Rovazzi alla Mostra del Cinema di Venezia fa ciò che vuole con Albano : Fabio Rovazzi, autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, ...

Oltre il Corteo Storico - MontAlbano Elicona (ME) fa il boom di turisti : 1/10 ...

MontAlbano Elicona (ME) : domenica 19 agosto la rievocazione dell’ingresso di Re Federico III il Grande : E’ uno degli eventi culturali più suggestivi in Sicilia, proposto nell’ambito delle tradizionali Feste Aragonesi, fiore all’occhiello dell’estate montalbanese, il Corteo Storico previsto per domenica 19 agosto a partire dalle ore 18, rievoca il grandioso ingresso di Re Federico III il Grande al Borgo di Montalbano Elicona. Secondo quanto riportato dagli archivi, il Sovrano si recava costantemente a Montalbano accompagnato ...

MontAlbano Elicona - ME - : i carabinieri della locale Stazione - hanno denunciato un allevatore : La scorsa settimana, i militari della Stazione di Montalbano Elicona, nell'ambito delle attività di controllo predisposte per pascolo abusivo nei territori montani del comprensorio delle 'Tholos', ...

Vela : Laser - Italia'vede' Tokyo con Albano : ANSA, - TRIESTE, 9 AGO - La diciannovenne velista triestina Carolina Albano, CV Muggia, ha qualificato l'Italia all'Olimpiade di Tokyo 2020 giungendo al 17/o posto, prima italiana, nella classifica ...

“Il Borgo dei Borghi” : MontAlbano Elicona (ME) nuovamente in gara nell’edizione straordinaria : La notizia è di quelle che lascia tutti piacevolmente sorpresi, specie i tantissimi siciliani amanti ed appassionati delle zone rurali e dei numerosi Borghi presenti sul territorio. Stupore accresciuto ancor di più quando il Sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto, molto attivo sui social, ha postato qualche giorno addietro, sul suo profilo Facebook la comunicazione del presidente dei Borghi più Belli d’Italia Umberto Forte ...

Albano e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Albano e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Seviziata con il ferro da stiro ad Albano : arrestate due donne e un uomo : Svolta nel caso della donna italiana di 28 anni trovata nel suo appartamento in via Virgilio ad Albano brutalmente Seviziata. Stamattina i residenti hanno visto portare via in manette una condomina ...

Audio e testo Faccio quello che voglio - il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Emma - Nek e Albano : Oggi, venerdì 13 luglio, è uscito il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, Faccio quello che voglio. Il suo nuovo aspirante tormentone estivo conta 3 featuring: Al Bano, Emma Marrone e Nek. Ha voluto osare, inserendo le voci di 3 cantanti molto diversi tra loro: “Sono brutto e non so cantare, così ho pensato di rubare le cose che mi mancano: la voce e la bellezza” racconta scherzosamente in un'intervista con Tgcom. Rovazzi è pronto a tornare in ...

Romina Power : dopo il bacio con Albano la sexy foto in bikini - : Tornata a postare assiduamente sui suoi canali social preferiti, negli ultimi giorni ci sta facendo la cronaca dei suoi viaggi: […]

Andrea Camilleri - papà di MontAlbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...

Albano - donna seviziata in casa : è stata torturata con un ferro da stiro incandescente : E' sempre più devastante il quadro che riguarda il pestaggio della ragazza di 28 anni, trovata priva di sensi nella sua abitazione martedì mattina. La giovane è stata torturata in un modo ...

Incidente ad Albano. Tir contro una Corolla e un’Astra : morti 2 uomini e 2 donne : Un drammatico Incidente stradale è avvenuto ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo). Nell’impatto sono morte quattro persone: due uomini e due donne.