Al via la quinta edizione di ' Short Theatre'

Vuelta Espana - la diretta tv e i corridori al via : Porte e Quintana tra i favoriti : 2 Anche senza i grandi protagonisti del Tour de France, la Vuelta Espana che scatta domani, [VIDEO] sabato 25 agosto, presenta una starting list di grande valore. Se nelle scorse edizioni la gara a tappe spagnola aveva fatto il pieno di campioni da grandi giri registrando invece un flop tra velocisti e cacciatori di tappe, stavolta invece la situazione si presentera' molto più equilibrata. Sia per la classifica che per i traguardi ...

Vuelta a España 2018 : si comincia. Yates e Quintana i favoriti - l’Italia si affida ad Aru e Nibali. Viviani per le volate : 24 ore al via. Domani scatta definitivamente, con una breve cronometro in quel di Malaga, la Vuelta a España 2018: 73ma edizione per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Come di consueto la manifestazione iberica, giungendo a fine stagione, si presenta come la più incerta: ad aumentare la spettacolarità c’è sicuramente il percorso, spesso e volentieri durissimo, con tanti arrivi in salita e poche frazioni banali. Non ci sarà ...

The Good Doctor/ Anticipazioni quinta puntata e diretta 7 Agosto : Il viaggio di Shaun : The Good Doctor, Anticipazioni del 7 Agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Marathon Mtb del Vulture - meno di un mese al via della quinta edizione : La collaudata macchina organizzativa dell'UCD Rioniero Il Velocifero mantiene viva una tradizione sportiva di altissimo livello permettendo agli appassionati di vivere una bella giornata di sport ...

Anticipazioni 'Sacrificio d'amore' - quinta puntata : Silvia distrutta dal dolore : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction Sacrificio d'amore con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. Dopo lo stop delle ultime settimane per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2018, ecco che la programmazione tornerà ad essere quella standard: mercoledì 25 luglio verrà infatti trasmessa la quinta puntata della serie, che si preannuncia densa di colpi di scena in particolar modo per Silvia, ...

Salta la quinta e si diploma un anno prima : il genio di Flavia : Ma qual è la preferita? 'Economia. Senza dubbio. Mi piace da sempre. Fin da quando ero piccola. Un punto fisso. Ho sempre avuto la voglia di approfondire questa materia'. Quale la traccia scelta per ...