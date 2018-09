Al Lido arriva Natalie Portman | popstar per Corbet

Lady Gaga e Breadly Cooper arrivano al Lido sotto la pioggia : Agenzia Vista, Venezia, 31 agosto 2018 Lady Gaga e Breadly Cooper arivano al Palazzo del Casinò al Lido di Venezia per presentare il film 'A Star is born'. La pellicola...

Festival di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...