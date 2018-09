Al Bano | Ero convinto che la mia storia con Romina fosse conclusa | ma il

Dopo la prima odierna - l'artista cuBano Beni Medina in concerto ancora venerdì e sabato presso lo spazio 040 Zeroquaranta - in via Calamattia - ... : ... in cui l'eclettico cantante, musicista e regista, si esibisce in performances sonore che dalla musica cubana più tradizionale arriva al pop latino, ricreando un mondo di note ricco di influenze e ...

Al Bano e Romina come fratello e sorella. Ancora mistero sulla figlia Ylenia : Al Bano smentisce per l’ennesima volta un rinato coinvolgimento sentimentale con Romina Power. In un’intervista a Il Mattino il cantante di Cellino San Marco ribadisce che tra lui e l’ex moglie non è amore, ma tra loro c’è solo un legame d’affetto, simile a quello tra fratello e sorella. I fan della coppia si devono quindi rassegnare. Non solo Al Bano e Romina non si sposeranno, ma nemmeno sono innamorati. Il bacio ...

Al Bano Carrisi protagonista di una fiction : la Rai passa da nonno Libero ad un professore in pensione : Al Bano Carrisi ha annunciato di voler tenere a riposo le sue corde vocali dopo questo anno ma, a quanto pare, non è quello che tutti avevano capito. Il pugliese è tornato sull'argomento più volte annunciando il ritiro ma senza voler dire addio alla musica o al mondo dello spettacolo visto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato davanti alle telecamere. Quello che lo metterà nuovamente sotto la luce dei riflettori non sarà un video musicale o ...

Italiano detenuto da 6 mesi in LiBano : l'arresto di Karim è un mistero : Il 24enne residente nel vicentino è detenuto dallo scorso marzo. Nel frattempo la Farnesina sta lavorando per evitare un...

Concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Canale 5 il 25 agosto con Al Bano e tanti ospiti : Il Concerto di Umberto Tozzi all'Arena di Verona su Canale 5 andrà ancora in onda il 25 agosto. Questa la data prevista per la replica del Concerto che l'artista ha tenuto in occasione dei primi 40 anni di Ti Amo, una delle hit più rappresentative della sua lunga carriera. Poco meno di un anno fa, lo spettacolo aveva subito uno stop inaspettato a causa dei problemi di salute che hanno colpito Tozzi e per i quali ha dovuto rimandare il ...

Il business nero degli hackers : ruBano un milione di dollari al minuto : Una recente indagine della società di sicurezza informatica statunitense RiskIQ ha calcolato le perdite causate dal cybercrime per l'economia globale e ha determinato la quantità media di denaro che gli hacker rubano alle loro vittime in un minuto. Secondo lo studio, il danno globale causato dai criminali informatici durante il ...

Al Bano : la Lecciso svela cosa pensa davvero. Il silenzio di Romina : Dopo i gossip e gli scontri a distanza, Loredana Lecciso svela cosa pensa davvero del rapporto con Al Bano, mentre Romina rimane in silenzio. La rivalità fra le due ex del cantante non si è mai spenta e ormai da mesi la Lecciso e la Power si inviano frecciatine a distanza, lanciando messaggi tramite i rispettivi profili Instagram. L’ultima polemica riguarda il riavvicinamento di Loredana ad Al Bano, coinciso con il gossip secondo cui ...

Al Bano : "Reciterò in una fiction - sarò un maestro in pensione" : Prima Gianni Morandi, poi Al Bano. Due mostri sacri della musica italiana che, nella loro carriera, hanno avuto anche l'occasione di darsi alla recitazione, ora sembrano voler intraprendere ancora questa strada. Se di Morandi abbiamo già visto la prima stagione de L'Isola di Pietro (la cui seconda è ora in lavorazione), Al Bano sembra che a breve seguirà il collega, anche lui entrando nel mondo della fiction.A rivelarlo lo stesso cantante ...

Moavero in Egitto e Trenta in LiBano. Il nostro club Med secondo Redaelli : Quali sono i punti principali che evidenziano il significato della missione in Libano del ministro Trenta? In questo periodo Israele ha accentuato la sua politica anti-iraniana e di crescente durezza ...

Roma - ruBano gioielli in appartamento : la vicina incontra i ladri sul pianerottolo e li fa arrestare : Colli Albani: eseguite dagli agenti della polizia tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani rom. In quattro giorni avevano perpetrato due furti in un condominio di via ...

LOREDANA LECCISO : "ROMINA NON COSTRINGA AL Bano A CANTARE"/ Ma davvero il cantante non è capace di intendere? : Romina Power e Al BANO Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:39:00 GMT)

AL Bano E ROMINA “TRUFFATI”/ Rimini - saltano tutti i concerti estivi : fan - inferociti - chiedono il rimborso : Al BANO e ROMINA Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Al Bano e Romina insieme a Milano : è amore vero : E’ iniziato un nuovo capitolo per Al Bano e Romina. La coppia è orma tornata insieme. L’ultima conferma arriva da

Al Bano e Romina insieme per l’anniversario di matrimonio. Mistero su Ylenia : Al Bano e Romina Power insieme per il loro anniversario di matrimonio. Il 26 luglio infatti i due si riuniscono per un concerto al Beat Village di Rimini. Un caso o una scelta strategica? Ovviamente non è dato sapere. I fan della coppia sono comunque in trepida attesa e sperano che Al Bano e Romina festeggino insieme a loro una data così importante: il 48° anniversario di nozze (i due si sposarono il 26 luglio 1970). Tra l’altro in una ...