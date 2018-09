Aggiornamento Destiny 2 I Rinnegati | orari download | manutenzione e contenuti

Problemi Aggiornamento Destiny 2 oggi 28 agosto : orari manutenzione - novità 2.0.0 : Pronti per l'aggiornamento Destiny 2 2.0.0? Arriva per il download oggi 28 agosto. Preparatevi però a diversi Problemi di accesso al gioco, dato che questa volta ci sarà una lunga manutenzione e sarà impossibile giocare. Questo update introdurrà dei cambiamenti in preparazione del lancio de I Rinnegati e segnerà la conclusione del Solstizio degli Eroi. Ecco il calendario esatto degli orari italiani di down, download della patch e manutenzione, ...

Un Aggiornamento di Destiny 2 anticiperà l’espansione I Rinnegati : Un futuro ancora tutto da scrivere quello di Destiny 2, lo sparatutto in salsa sci fi curato dai ragazzi di Bungie approdato sul mercato nel corso del mese di settembre dello scorso anno. A quasi dodici mesi di distanza dalla sua release tanti sono i cambiamenti approntati dagli sviluppatori alla loro creatura, tutti frutto di un feedback costante (e talvolta anche aggressivo) proveniente dalla community. E la storia non cambierà di certo nei ...

Le Taglie torneranno in Destiny 2 con l'Aggiornamento della prossima settimana : Ricordate le Taglie presenti nel primo Destiny ? Bene, stanno per tornare in Destiny 2. Come riporta VG247.com, la prossima patch di Destiny 2, la 1.2.3, arriverà martedì 17 luglio e una delle sue aggiunte più interessanti è una funzione che i giocatori hanno già apprezzato in passato. Le Taglie del primo Destiny erano una parte importante della routine quotidiana e settimanale per i giocatori. La prima cosa che chiunque farebbe è andare alla ...