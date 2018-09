Agenzia delle Entrate - l'addio di Ruffini : "Concludo oggi il lavoro che ho iniziato tre anni fa con alcuni di voi e poco più di un anno fa con la maggior parte di voi. Lo concludo con un misto di soddisfazione, pensando a quanto realizzato, di ...

Agenzia delle entrate - correzione dati catastali : si può fare online : Se ci si accorge di qualche errori nei dati catastali del proprio immobile, è sufficiente collegarsi al postale dell’Agenzia delle entrate e chiederne la correzione via web. È la stessa Agenzia a comunicarlo, sul sito e tramite il proprio profilo Twitter. Ti sei accorto di un errore nei dati #catastali del tuo immobile? Col servizio “Contact center” puoi chiedere la correzione via web. Basta compilare la scheda online e selezionare la ...

Rimborso del canone Rai - allerta Agenzia delle Entrate : «Attenti alla e-mail truffa» : Lo schema è sempre lo stesso: veri e propri messaggi spam inviati via e-mail a ignari utenti, che promettono un Rimborso , variabile, del canone Rai da parte di un indirizzo di posta elettronica ...

Cicciolina - l'Agenzia delle Entrate le pignora il vitalizio. Ira dei legali : 'Incostituzionale' : Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, è su tutte le furie. Il motivo è semplice: l'Agenzia delle Entrate le ha pignorato il vitalizio . Secondo il fisco l'ex parlamentare, eletta come ...

L'Agenzia delle Entrate blocca il vitalizio di Ilona Staller - deve al fisco circa 100mila euro : L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. L'ex parlamentare e pornostar non avrebbe pagato al fisco circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Per questa ragione è stato bloccato il suo conto all'interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del partito radicale.Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dal famoso e ...

L'Agenzia delle entrate pignora 300 mila euro al Codacons. E Rienzi si appella al governo : 'Siamo una Onlus - così chiudiamo' : 'I consumatori - spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - rivolgono oggi un appello al ministro dell'Economia Tria, affinché intervenga personalmente sul caso salvando il Codacons dall'...

fossanese il nuovo direttore generale dell'Agenzia delle Entrate : La carriera scolastica e professionale di Maggiore, in ogni caso, è stata costellata di conquiste e successi: dalle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienza della sicurezza economico-...

Agenzia delle entrate : come ottenere rimborsi via sms : Prima di andare in vacanza l’Agenzia delle entrate avvisa i contribuenti della possibilità di comunicare e ottenere avvisi sui rimborsi e pagamenti con un semplice sms sul proprio telefono. #rimborsi via sms. Basta registrarsi, accedere a Fisconline, inserire il proprio numero di cellulare nella sezione Contatti. Un messaggio di “Ag. entrate” avvisa del rimborso sul conto corrente comunicato. Servizio gratuito anche su #scadenze Questo il ...