Aereo cade al Salto Angel | la cascata più alta del mondo | 6 morti Foto Video Mappa

Aereo cade in Florida : 4 morti : Un Aereo civile, un Beechcraft BE-60, è caduto a circa due miglia dalla base militare USA di Eglin, in Florida. Nell’incidente sono morte quattro persone. Il velivolo era partito da Toledo, in Ohio. La Federal aviation administration ha aperto un’inchiesta sulle cause dell’incidente. L'articolo Aereo cade in Florida: 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.